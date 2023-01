Natale: “Rassicurata e beffata, il caso di un’infermiera spezzina al concorsone”

“Alisa è riuscita a partorire un bando in cui il merito viene premiato con una destinazione non gradita. Il concorso per infermieri genera l’ennesimo paradosso, quello di una professionista spezzina che è stata obbligata ad accettare l’Asl 4 con la prospettiva di poter poi richiedere la mobilità e tornare nella sua Asl 5. Salvo venire poi respinta poiché ‘idonea con prescrizione’. Questo mentre, a chi è venuto dopo di lei, è stato dato modo di rinunciare alla prima proposta e ottenere la sede sperata”. Lo segnala il consigliere regionale Davide Natale del Partito Democratico, che da tempo denuncia nell’assemblea genovese le storture generate dal concorsone. A lui si è rivolto un’infermiera che, dopo anni di servizio presso la sanità spezzina, dovrà spostarsi in quella chiavarese a causa del modo in cui il bando è stato scritto.

“Prima della mail con la quale Alisa ha rassicurato chi avesse rinunciato all’assunzione in Asl4, spiegando che non sarebbero stati cancellati dalla graduatoria – illustra Natale -, c’è invece chi ha dovuto prendere una decisione obbligata, seguendo la precedente indicazione secondo la quale ognuno avrebbe ottenuto la destinazione richiesta a posteriori, semplicemente facendo richiesta di mobilità. Il caso di questa neo assunta genera una disparità di trattamento macroscopica: dichiarata in seguito ‘idonea con prescrizione’ dopo visita medica, non può oggi partecipare alla mobilità, il cui bando esclude chi presenti inidoneità parziali o totali a svolgere le mansioni connesse al profilo di appartenenza. Chi è venuto dopo di lei, otterrà invece il posto semplicemente rinunciando alla prima proposta di assunzione. Una possibilità che a lei non è stata garantita”.

