Pedonalizzazioni a Savona, si prosegue: tocca a via Ratti, corso Italia, via Mistrangelo e via Manzoni

Savona. Dopo la modifica della regolamentazione sulla ZTL di via Caboto e via Untoria, avvenuta prima di Natale, la giunta questa mattina ha dato il via alla seconda fase di pedonalizzazioni del centro che è già stata oggetto del percorso partecipativo con cittadini e commercianti e che vede il coinvolgimento delle scuole per gli interventi di urbanistica tattica, funzionali a rivitalizzare e vivacizzare via Manzoni e via Ratti in attesa della definitiva riqualificazione.

“Si tratta – dice l’assessore all’Urbanistica, Ilaria Becco – di un passo importante nel percorso che l’amministrazione vuole fare verso una mobilità lenta e sostenibile, anche nei quartieri e che consentirà di migliorare la qualità urbana della nostra città. Questo primo intervento dovrà essere accompagnato da un potenziamento delle linee del trasporto pubblico, dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e da un piano complessivo della sosta”.

