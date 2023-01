Sanremo, nuovo stop all’antenna della discordia di Bussana

Sanremo. Nuovo provvedimento di sospensiva per i lavori di installazione di una stazione radio base della telefonia mobile, abilitata alla tecnologia 5G, in via di costruzione sulle colline della frazione di Bussana, in strada del Monto, alle spalle del mercato dei fiori di Valle Armea. Il tribunale amministrativo regionale della Liguria ha emesso ieri un’ordinanza cautelare di conferma del decreto di sospensione già emesso in data 7 dicembre scorso, al quale non era seguito lo stop totale alle operazioni di cantiere.

I ricorrenti, difesi dagli avvocati Daniela Anselmi, Federico Smerchinich e Alessio Anselmi di Genova, chiedono che i lavori in corso non solo vengano sospesi, ma del tutto bloccati e revocate le autorizzazioni già concesse dal Comune di Sanremo alla società Iliad Spa a maggio del 2022. Bussana è uno dei diversi fronti aperti nella Città dei fiori dove si contano almeno altri tre comitati spontanei no-antenne: in via Bonmoschetto, in strada San Bartolomeo e a San Romolo.

