Santo Stefano, un tratto di Via Bertone diventa ‘Zona 30’

Istituzione della ‘Zona 30’ (limite di velocità massima di 30 chilometri orari) in Via Bertone, dall’accesso della Ditta Spedemar all’accesso alla ditta Nautilus 2001 di Via Piano di Vezzano I, località Piè di Sale, nella zona retroportuale santostefanese: lo stabilisce un’ordinanza del comandante della Polizia locale di Santo Stefano Magra, esecutiva da oggi, 12 gennaio. Il provvedimento dispone anche la collocazione di una serie di rallentatori di velocità nel menzionato traggo di Via Bertone.

L’ordinanza spiega che “sono pervenute molte segnalazioni sulla eccessiva velocità dei veicoli che transitano nel tratto di strada”, sottolineando che lo stesso “è circondato da abitazioni ed attività artigianali, quindi con un significativo flusso di utenti della strada”, ravvisando dunque “la necessità di regolamentare la circolazione stradale nella suddetta area in modo da poter garantire una maggiore sicurezza della circolazione stradale”.

