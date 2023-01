Servizi gratuiti per gli anziani, il Comune invia una lettera ai cittadini

Il Comune della Spezia ha inviato una lettera ai cittadini più longevi elencando i servizi offerti dall’amministrazione. All’interno della missiva sono stati messi a disposizione anche i recapiti tradizionali e quelli digitali con il fine di realizzare una “linea diretta” con gli anziani. Si tratta di servizi di prossimità gratuiti forniti da Comune della Spezia. In merito il primo cittadino Pierluigi Peracchini ha dichiarato: “La pandemia da Covid-19 ci ha resi tutti più fragili, e il Comune vuole stare sempre più vicino ai propri concittadini, soprattutto perché ci siamo anche resi conto che non tutti sono a conoscenza dei servizi disponibili e quindi non ne usufruiscono, sebbene ne abbiano pieno diritto. Per questo motivo, è stato messo a disposizione un numero di telefono da chiamare e una mail alla quale scrivere per chiedere informazioni su ciò che il Comune può fare in termini di servizi di prossimità: il Comune è in ascolto e a servizio di tutti, e vuole però anche promuovere una maggiore comunicazione capillare avvalendosi di professionisti ed organizzazioni di volontariato. Un lavoro di squadra importante fra l’Amministrazione, l’Assessore ai Servizi Sociali Lorenzo Brogi e tutti gli uffici che ringrazio per il loro grande impegno”.

Ecco solo alcuni esempi di servizi di prossimità, vicini al cittadino, completamente gratuiti che può richiedere:

