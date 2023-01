Vaira: “Intitolare una via o un parco a “Zan, Zendegi, Azadi” il grido delle donne curde contro la violenza sulle donne”

Intitolare una via, un parco o una piazza a “Zan, Zendegi, Azadi” (Donna, Via, Libertà), il grido delle donne curde divenuto simbolo mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

E’ quello che chiede il consigliere del gruppo misto di minoranza Franco Vaira all’amministrazione spezzina con la presentazione di una mozione che sarà discussa durante la seduta del Consiglio comunale della Spezia in programma lunedì 16 gennaio.

“I dati pubblicati il 25 novembre per la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” attestano che il femminicidio è una piaga che in Italia è in crescita. Vittime di tutte le età le donne uccise da mariti, ex compagni, padri, che hanno paura della libertà femminile e la puniscono con ferocia. Le donne, in Italia e non solo, continuano a morire proprio perché sono donne. L’ultimo report del Viminale – fa notare Vaira – rileva che nel 2022 i femminicidi in Italia sono stati 125, più di uno ogni tre giorni, quindi in aumento rispetto ai 12 mesi precedenti. Ma, secondo l’Istat, il problema è ben più grave, giacché come riporta il Corriere della Sera, “è elevata la quota di donne che non parlano con nessuno della violenza subita”.

“In questi giorni si è avuta conferma del barbaro, brutale assassinio di Saman Abbas, una ragazza uccisa perché non si assoggettava a chi voleva privarla della libertà. Tutti noi siamo stati profondamente colpiti dall’efferata omicidio perpretato dai famigliari della giovane pachistana ed auspichiamo che ai suoi carnefici sia inflitta un’esemplare condanna. Infatti, non è concepibile che la sua famiglia la volessero schiava di usi e costumi mortificanti per ogni essere umano. Non è comprensibile che la madre -colei che aveva il dovere di proteggerla- l’abbia ingannata per consegnarla ai suoi assassini e poi, senza alcun rimorso, abbia continuato a stare dalla parte di chi ha proditoriamente ucciso sua figlia. Va chiesta anche alle autorità musulmane una decisa condanna dell’assassinio, perché anche un pur minimo appiglio religioso istiga al terrorismo ed al razzismo.

Come disse la leader di +Europa Emma Bonino allorché un’altra giovane pachistana, Hina Saleem, fu uccisa dai famigliari, “l’immigrato deve poter conservare la sua religione, i suoi costumi, le sue abitudini ed i suoi valori, ma deve accettare e condividere i valori della nuova Patria, amarla, conoscerne la lingua e la Storia. distinguere fra ciò che è la Legge e ciò che crede sia la legge”. Ciò fino ad oggi non è accaduto ed è ora che le Istituzioni, comprese quelle religiose, diano un senso alla parola inclusione.

– “Zan, Zendegi, Asadi”, che tradotto nella nostra lingua è “Donna, Vita, Libertà”, è il motto delle donne curde utilizzato dalle donne iraniane nelle manifestazioni contro il regime teocratico sciita. Tre parole bellissime che sono diventate il simbolo mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Parole gridate in tutto il mondo anche da tantissimi uomini, non solo dagli iraniani che al fianco delle loro donne senza velo, manifestano per Mahsa Amini, la giovane di origine curda uccisa dalla polizia della morale per essere colpevole di aver lasciato scoperta una ciocca di capelli. Sono parole che diventano una sola, uno slogan come un canto rivoluzionario che risveglia ed infiamma i popoli, senza distinzione di genere e di classe sociale. Tre parole che nel mondo sfidano i demoni dell’ingiustizia, della violenza, della dittatura”, conclude il consigliere comunale.

