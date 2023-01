Volley, la capolista Tweener Andora pronta a ripartire dopo la sosta. Ammendola: “Il ritorno sarà ancora più difficile”

Andora. Riparte dalla trasferta in casa del Volare Volley il campionato del Tweener Andora, la squadra di coach Alessia Ammendola guida la classifica al termine del girone d’andata, con cinque punti di vantaggio sull’immediata inseguitrice Finalmaremola. Un vantaggio che fa respirare le biancoblu, ma che allo stesso tempo non dà grandissimi margini di errore.

Riposo ma anche tanto lavoro in queste ultime settimane: “La sosta natalizia ci ha permesso di concentrarci sia sul recupero di alcune giocatrici da piccoli infortuni sia sulla preparazione fisica – commenta l’allenatrice andorese – La squadra è in forma e pronta per ricominciare”.

