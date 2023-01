“Vuoi fare una donazione ai bambini?”: attenzione al profilo fake di Mattia Villardita che sta circolando sui social

Savona. Sta circolando un profilo social falso di Mattia Villardita, lo Spiderman savonese che ormai da anni indossa il costume da supereroe per portare gioia e sorrisi ai bambini malati e aiutarli a combattere le battaglie più difficili. A essere richieste in privato, con questo account, donazioni attraverso un link sospetto.

Una notizia che lascia sgomenti. Il profilo Instagram fake (questo) è privato e si presenta a un primo sguardo estetico come quello originale (stessa foto e didascalia), anche se il nome presenta dei refusi. Una volta seguito l’utente invita a una donazione in denaro: “Ciao, vuoi donare ai bambini? Se vuoi donare ti fornirò il link. Grazie per il vostro sostegno a noi, lo apprezzo davvero! Dio benedica”, è questo il messaggio in privato che il truffatore invia ai suoi seguaci.

