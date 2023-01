Alla Zephyr Mulattieri un derby ligure per avviare la riscossa

Contro il Fas Albisola sabato sabato 14/1, ore 17 al Palaconti di Santo Stefano Magra, alla Zephyr Mulattieri Valdimagra dovrebbe mancare il solo Dario Bottaini che comunque è un’ala di riserva “Altra storia – dice coach Andrea Marselli – è invece la condizione di forma di un giocatore o dell’altro”.

Il Fas è ultimo e parrebbe per la Zephyr Mulattieri l’occasione per tornare finalmente a una vittoria che in zona-retrocessione senza dubbio urge parecchio. Arbitrano Gamalero e Carbone; si gioca per la 13.a giornata: Girone A della Serie B maschile nazionale di volley.

Questi infine gli altri incontri in programma nel raggruppamento nel turno…Cus Genova-Canottieri Ongina Pc, Fenera Chieri To-Negrini Acqui Terme Al, Mercatò Alba Cn-Alto Canavese Cuorgné To, Novi Ligure Al-Colombo Ge, Parella Torino-Tomcar Pescatori S. Anna To e Nuova Pallavolo San Giovanni Spezia-Pvlcerealterra Cirié To.

