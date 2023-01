Bimbo ferito, a Ventimiglia una manifestazione per chiedere giustizia

Ventimiglia. Una cinquantina di persone ha preso parte a una manifestazione indetta per solidarietà e vicinanza al piccolo Ryan: il bimbo di sei anni di Ventimiglia ricoverato all’ospedale Gaslini di Genova dal 19 dicembre scorso, quando è stato trovato gravemente agonizzante. Per la vicenda sono indagati per lesioni gravissime in concorso la nonna paterna e il compagno.

In tanti, tra semplici cittadini e facenti parte dei sestrieri del borgo, tra cui molti sbandieratori, si sono dati appuntamento alle 19,30 a “Porta Nizza”, indossando magliette con la foto del piccolo. Obiettivo della manifestazione è invocare giustizia per Ryan, come hanno più volte ripetuto i presenti, che si sono poi incamminati verso il centro città portando in corteo uno striscione in cui viene chiesta giustizia.

