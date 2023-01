Calcio, Praese. Francesco Flachi non perde il sorriso: “Sorpresi dalla Carcarese, ma sappiamo di essere forti”

Prima sconfitta in campionato per la Praese. Il 3 a 1 patito al “Corrent” contro la Carcarese impedisce alla squadra di restare a meno due dal Pietra Ligure primo della classe. L’ex fantasista della Sampdoria Francesco Flachi (47 anni), da quest’anno nel club genovese, non fa drammi e rende merito agli avversari. Entrato nella ripresa, è riuscito a scrivere il suo nome nel tabellino dei marcatori segnando la rete del momentaneo 2 a 1.

“La Carcarese ha vinto meritatamente. Hanno giocato ad alto ritmo per tutta la partita. Dico la verità, ci hanno spiazzato.

Questa sconfitta ci deve far riflettere e far tornare con i piedi per terra. Abbiamo commesso degli errori che dovremo cercare di non ripetere”, commenta.

» leggi tutto su www.ivg.it