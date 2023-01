Dall’U.C.Sampdoria

In un momento così doloroso e triste per il calcio italiano e in particolare per il nostro club, dovuto alla prematura scomparsa della nostra bandiera Gianluca Vialli, esempio di altissima umanità e professionalità che vogliamo ancora oggi ricordare, il Consiglio di Amministrazione della Sampdoria ha voluto attendere qualche giorno in segno di rispettoso e doveroso riserbo prima di fornire un aggiornamento in merito ad alcuni eventi societari.

