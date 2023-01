Chiavari: Flavio Bertini alla rassegna “Uomini e navi”

Dall’uffico stampa della Lega navale

Primo incontro dell’anno per la rassegna Uomini e Navi della Lega Navale che sabato 14 gennaio alle ore 17, nella sede al box numero 51 nel porto turistico di Chiavari, vedrà protagonista Flavio Bertini con “Da liquido a rigassificato: l’alternativa del trasporto marittimo per le forniture di gas naturale. Opportunità e interrogativi”.

Uno sguardo sullo scenario attuale degli approvvigionamenti energetici di gas naturale attraverso la via marittima, dalle navi gassiere ai terminali di rigassificazione. La situazione italiana, tra necessità e timori, prospettivi e dubbi. Come sempre l’incontro è libero e aperto a tutti.

