Comune di Ameglia conferisce la civica benemerenza al campione di latino Matteo Palandri Raggi

Sabato 14 gennaio, alle ore 11,30, si terrà una gioiosa cerimonia nella Sala Consiliare del Comune di Ameglia. Verrà infatti conferita dal Sindaco Umberto Galazzo la civica benemerenza a Matteo Palandri Raggi per aver conseguito il primo premio nella gara internazionale di traduzione dal latino. Il giovane Matteo, lo scorso maggio, è salito sul podio della 41ma edizione del Certamen Ciceronianum Arpinas per la miglior traduzione di un passo del Brutus di Cicerone. Una traduzione e un commento impeccabili che lo hanno visto trionfare su oltre cento concorrenti, selezionati per merito dalle loro scuole, provenienti da molti paesi europei ed extraeuropei.

“La vittoria di Matteo – sottolinea l’assessore alla cultura Marzia Ratti – rende orgogliosi i cittadini amegliesi, i docenti del Liceo Parentucelli che lo hanno formato e seguito e tutte le persone che credono nel valore dell’istruzione e dello studio. Complimenti e auguri a Matteo per un brillante futuro all’altezza delle sue aspettative e del suo impegno”.

