Diciotto bimbi senza scuola, risolve l’impasse l’Ufficio scolastico regionale

Sono diciotto i bambini arrivati alla Spezia con il ricongiungimento familiare che attendono di poter usufruire di del diritto fondamentale allo studio ma che da prima delle vacanze di Natale vivono in una specie di limbo perché non riescono ad accedere alle scuole della provincia. Le loro storie sono molto simili a quelle di tanti coetanei arrivati qui per riabbracciare mamma e papà oppure perché sono vittime di tragedie umanitarie. Il numero di questi piccoli in età di scuola dell’obbligo alla Spezia cresce ogni giorno di più e per l’ultimo gruppo di cui si è parlato qui si è venuta a creare un’impasse che ora la sezione spezzina dell’Ufficio scolastico regionale è a un passo dal risolvere applicando la rete “Beretta Maggiordomo” ispirato a due storici dirigenti scolastici spezzini che fecero di didattica, pedagogia e scambio la strada maestra.

A fare ordine è il direttore dell’Ufficio scolastico regionale della Spezia Roberto Peccenini: “In tempi brevissimi faremo un ultimo sondaggio per capire se non ci siano possibilità di inserire questi giovanissimi studenti nelle scuole del territorio comunale della Spezia. Il numero delle iscrizioni tardive è in aumento con bambini che vanno inseriti nella primaria e nella secondaria di primo grado. La maggior parte sono stranieri (afghani, bengalesi, tunisini e italiani, NdR). Il nucleo ‘in sospeso’ prima delle vacanze di Natale era composto da tredici bambini, ora sono diventati diciotto”.

In un primo momento l’unico Comune accogliente era quello di Vezzano Ligure che però doveva affrontare il tema del trasporto scolastico, perché dal Comune capoluogo si sarebbero presentate troppe criticità ma l’assessore Brogi avrebbe garantito soluzioni con finanziamenti per la mensa e il trasporto. Stando a quanto riferito dal direttore Peccenini: “In realtà sono diverse le scuole che hanno dato la loro disponibilità ad accogliere, ma per questioni di logistica Vezzano Ligure per quest’ultimo gruppo sembrava essere la soluzione migliore. Siamo alla fase della stesura dell’accordo sulla base del progetto di rete “Beretta Maggiordomo”, che coinvolge tutte le scuole spezzine dedicata ai due presidi di cui porta il nome, affinché venga individuata una scuola capofila che si relazionerà con le altre per tamponare la situazione”.

“Si tratta di una situazione emergenziale – aggiunge Peccenini – ma ci sono le basi per ragionare in maniera strutturale e per fare in modo che l’anno prossimo nel momento in cui dovesse ripresentarsi una situazione analoga a quella odierna, avremo una rete che possa rispondere alle necessità. Stiamo lavorando per trovare una situazione creativa nel pieno rispetto delle regole vigenti. Speriamo di portare il risultato e se potremmo realizzarlo saremmo arrivati a un modello virtuoso”.

