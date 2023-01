Genova “chiama” Alicante: domenica il via alla 14° The Ocean Race Al Porto Antico è festa con la diretta della partenza sul maxischermo

Genova. Genova saluta la partenza degli equipaggi di The Ocean Race domenica pomeriggio al Porto Antico. Appuntamento a partire dalle ore 13:30 con trasmissione in diretta della partenza dal porto di Alicante. Sul ledwall allestito davanti a Palazzo San Giorgio scorreranno le immagini del doppio start (alle ore 14 partono i VO65 tra cui il Team Genova e alle 16 la classe Imoca), ma anche contributi video in arrivo da Alicante, dove è allestito il Pavilion di Genova che ospita numerosi eventi e attività.

I genovesi potranno così conoscere i velisti che gareggeranno sotto l’insegna della bandiera di San Giorgio (due gli italiani, Cecilia Zorzi e Alberto Riva), ma anche vedere le immagini più curiose in arrivo dall’Ocean Live Park allestito in Spagna. Un villaggio che girerà per il mondo prima del Grand Finale che si terrà a Genova dal 24 giugno al 2 luglio nel Waterfront di Levante.

