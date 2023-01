Imperia, incontro tra Edoardo Rixi e il neo prefetto Valerio Massimo Romeo

Imperia. Il Viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili onorevole Edoardo Rixi, nel pomeriggio odierno, si è recato in Prefettura per un cordiale saluto al neo prefetto di Imperia Valerio Massimo Romeo, con il quale già in passato ha avuto diverse occasioni di collaborazione istituzionale, durante la permanenza a Genova del Prefetto nelle funzioni Vicarie della Prefettura del Capoluogo di Regione.

L’ incontro, come ha evidenziato il Viceministro «Vuole essere un significativo segnale di particolare attenzione alle istituzioni imperiesi e al territorio della provincia» dove, peraltro, il parlamentare ligure è stato eletto alle recenti consultazioni per il rinnovo del Parlamento italiano.

Nel corso della visita in Prefettura, il Viceministro Rixi ha sottolineato l’importanza che rivestono le sinergie istituzionali tra territori e Governo «Anche al fine di realizzare da parte degli Organi Centrali, interventi mirati e aderenti alle esigenze dei cittadini e per lo sviluppo delle realtà locali e dei loro settori produttivi e del sistema viario».

