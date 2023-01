“Italian Day”: tutti in coda ad Alicante per “conoscere” Genova. Pesto, blue economy, promozione turistica in primo piano

Alicante. Il Pavilion di Genova, nel cuore dell’Ocean Live Park di Alicante, è uno dei più ammirati e frequentati. Merito delle immagini spettacolari che attirano turisti e addetti ai lavori di The Ocean Race, ma anche del “pesto” che attrae e stupisce tutti. Grazie alla Camera Immersiva e alla “Virtual Reality” è possibile “tuffarsi” nelle eccellenze di Genova e Liguria, ma grazie alla degustazione di pesto, chi va via lo fa con il pensiero fisso: programmare quanto prima un viaggio in Liguria.

Oggi, in occasione dell’Italian Day promosso dal Comune di Genova in collaborazione con ICE, sotto gli auspici dell’Ambasciata d’Italia a Madrid e il Consolato italiano di Alicante, si sono tenuti 16 incontri dedicati all’inventiva, all’imprenditorialità e al turismo, sempre con uno sguardo rivolto alla sostenibilità, allo sport e alla blue economy.

