Lavagna: il futuro del porto secondo il sindaco Mangiante

Da quindici anni, il Porto di Lavagna è il maggior scalo turistico, oltre che della Liguria e dell’Italia, anche del Mediterraneo; i lavori di completamento, effettuati nel 2007, lo hanno fatto classificare infatti in vetta, come numero di posti barca, superando competitors come la Francia, la Grecia o la Spagna. Ma fin dalla sua costruzione si è qualificato come il più vasto porto del Tigullio, occupando ben 290.000 metri quadrati: permette l’ormeggio di 1509 barche, di dimensioni che vanno dagli 8 ai 51 metri. Al suo interno sono sistemati diversi pontili dotati di tutte le attrezzature necessarie alle imbarcazioni (tra i quali: rifornimento carburanti, assistenza tecnica, elettrica e meccanico-idraulica, riparazione scafi). La banchina permette agli armatori e ai possessori di barche di affidare i lavori di manutenzione a differenti operatori e di usufruire dei servizi di alaggio e varo. Sono presenti anche numerosi negozi, bookshop, ristoranti, boutique di moda e di arredamento marinari, officine meccaniche, cantieri di rimessaggio e di costruzione barche e uffici di brokers. La sua posizione strategica al centro del Golfo del Tigullio lo rende essenziale nell’economia del territorio; il Porto di Lavagna è sempre più punto di riferimento anche per i non possessori di barche ma per ospiti che amano il mare. Un approdo che è dunque anche polo turistico ricco di servizi e attrazioni.

Nell’autunno scorso la consessione della società che attualmente lo gestisce, la Porto di Lavagna Spa, non è stata automaticamente rinnovata per decisione del Consiglio di Stato. Questo significa che alla sua scadenza, nel 2024, ci sarà una gara aperta agli enti pubblici. Abbiamo chiesto al sindaco di Lavagna, Gian Alberto Mangiante, che si si ripropone di fare la sua amministrazione in proprosito e i progetti sul futuro del porto.

» leggi tutto su www.levantenews.it