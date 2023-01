Monterosso: lavori in stazione, le variazioni sulla linea

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria

Si è svolto questa mattina, alla presenza dell’assessore regionale ai Trasporti Augusto Sartori, dei sindaci dei comuni interessati e di rappresentanti di Rfi, un incontro per illustrare il cronoprogramma dei lavori diurni relativi al prolungamento del secondo sottopasso e alla realizzazione del vano scale e dell’ascensore sul terzo marciapiede della stazione di Monterosso.

Nel dettaglio, verrà interrotta la circolazione sul binario del flusso Genova-La Spezia tra Levanto e Corniglia dalle ore 0.01 di giovedì 9 febbraio alle 23.59 di domenica 12 febbraio; dalle 8 di giovedì 16 febbraio alle 5 di lunedì 20 febbraio e, infine, dalle 22.30 di martedì 23 maggio alle 4 di sabato 27 maggio. In queste date, inoltre, verrà rimodulata l’offerta regionale con limitazione nella stazione di Levanto di 4 treni del flusso La Spezia – Genova e di 12 regionali del flusso Genova – La Spezia. Sempre in queste date dalle 6 alle 23 tutti i treni merci saranno deviati su itinerari alternativi.

Per quel che concerne il 5 Terre Express, infine, dal 18 marzo (primo giorno di attivazione) al 1° aprile 8 coppie di treni verranno limitate a Corniglia.

