Il consigliere comunale Maggiari (Forza Italia) esprime “enorme soddisfazione per l’inizio dei lavori di realizzazione dei nuovi parcheggi presso l’ospedale San Bartolomeo per diversi motivi. Innanzitutto perché si realizza effettivamente ciò che avevamo promesso ai cittadini sarzanesi. Con ciò dimostrando serietà ed estrema concretezza. Secondariamente questi parcheggi saranno destinati gratuitamente a soggetti e pazienti fragili. Per questi non sarà necessario pagare il parcheggio e ciò rappresenta un atto di attenzione, vicinanza e solidarietà verso coloro che soffrono e vivono in difficoltà”. “L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Cristina Ponzanelli – conclude – dimostra quindi di avere un occhio di riguardo per quelle categorie di cittadini che più di altre hanno bisogno di aiuto. Forza Italia ringrazia l’amministrazione, i tecnici e la ditta che sta compiendo celermente i lavori”.

L’articolo Nuovo parcheggio al San Bartolomeo, Maggiari: “Si concretizza promessa fatta ai cittadini” proviene da Citta della Spezia.

