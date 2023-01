Open Day Scuola di San Lazzaro

Il plesso scolastico di San Lazzaro, attivo dal 1931 e punto di riferimento per la comunità dell’omonimo quartiere, apre le sue porte in vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2023-24. Nei giorni 16 gennaio (ore 14:30) e 19 gennaio (ore 09:30) si potrà visitare la scuola primaria, mentre il 18 gennaio (ore 14:00) si potrà visitare la scuola dell’infanzia.

La scuola di San Lazzaro, aperta al suo territorio, è coinvolta ogni anno in diversi progetti che hanno come obbiettivo la riscoperta dell’identità culturale locale, in modo particolare con la collaborazione della Parrocchia, del Gruppo Trebbiatori Val di Magra e della Consulta territoriale. Significativo è infatti il laboratorio che prevede la visita alla vicina Chiesa di San Lazzaro, per approfondire la famosa tela di Domenico Fiasella con San Lazzaro, la Vergine e la veduta della città di Sarzana.

Inoltre, è giusto segnalare che finalmente sono in cantiere importanti lavori di miglioramento strutturale, primo fra tutti il rifacimento esterno dell’intero edificio che renderà più decorosi e fruibili gli spazi scolastici.

