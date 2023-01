Sampdoria, la sterilità offensiva spaventa i tifosi ma non Stankovic: “Onorata la competizione. Diffcoltà? Si va avanti e non si molla”

Genova. Ieri pomeriggio presso lo stadio “Artemio Franchi” Fiorentina e Sampdoria si sono affrontate in una delle gare valevoli per gli ottavi di Coppa Italia. Alla fine è stato 1-0 per i viola, un risultato frutto di un match abbastanza bloccato che tuttavia ha permesso agli uomini di Vincenzo Italiano di festeggiare una qualificazione importante e meritata.

In casa blucerchiata protagonisti invece ancora una volta i noti problemi offensivi, una sterilità sempre più preoccupante sulla quale certamente si dovrà lavorare. Nel post gara tuttavia l’allenatore Dejan Stankovic non ha fatto drammi e anzi, è sembrato piuttosto soddisfatto per essere riuscito a recuperare alcuni giocatori tra i molti indisponibili per infortunio: “Il gran gol di Barak in mischia ci ha penalizzato – ha dichiarato il tecnico – ma abbiamo onorato la competizione e recuperato tanti giocatori che hanno giocato una partita intera”.

