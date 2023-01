Savona Calcio, l’ex socio Pietro Arcuri: “Club in un vicolo cieco, contattato da un imprenditore per ripartire con un nuovo sodalizio”

Savona. Quella che sta per concludersi è stata l’ennesima settimana turbolenta per il Savona Calcio, società sempre più protagonista principalmente per le ormai note peripezie extra-campo finita sotto i riflettori per le conferenze stampa rilasciate prima da Umberto Maddalena e poi da Simone Marinelli.

L’attuale dirigente biancoblù e l’ex presidente del sodalizio hanno tentato di fare chiarezza sugli eventi che hanno portato all’arrivo della cordata romana. Il betting alla base della rinascita sportiva degli Stricioni e l’estrema solitudine provata da Maddalena in estate successivamente all’addio di Mordeglia, questi i principali temi emersi a cui, tuttavia, si è aggiunta un’ulteriore voce di spessore.

