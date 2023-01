Savona, liceo Della Rovere: tre mesi all’estero con Erasmusplus

Savona. Se chiedessimo a Saimon, Lisa e Greta qual è la cosa che desiderano di più per questo 2023, risponderebbero senza dubbio ‘rien’, poiché il loro anno è iniziato con un sogno realizzato: per i prossimi tre mesi il loro percorso scolastico proseguirà in Francia e in Germania.

Il Liceo della Rovere per l’anno 2022/2023 ha previsto, all’interno della progettazione Erasmusplus, tre mobilità lunghe, cioè periodi di apprendimento all’estero interamente finanziati dall’Unione Europea. I tre studenti vincitori della borsa di studio hanno presentato la loro candidatura al bando di selezione a settembre e sostenuto un colloquio motivazionale che li ha posizionati al vertice di due graduatorie diverse, una finalizzata all’assegnazione di una borsa di studio presso una scuola di Stoccarda e l’altra valida per l’assegnazione di due borse di studio a Chambery.

» leggi tutto su www.ivg.it