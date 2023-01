Sds Lunigiana: arriva la pensione per il dottor Alessandro Guidi

Nei giorni scorsi ha terminato il suo percorso lavorativo ed ha raggiunto l’agognato traguardo della pensione il dottor Alessandro Guidi, il quale ricopriva l’incarico di responsabile dell’Unità Funzionale Salute Mentale Adulti della zona Lunigiana ed è stato vice direttore della Società della Salute della Lunigiana dal 10 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022.

Nato a Massa il 16 agosto 1956, Guidi si è laureato in medicina e chirurgia il 28 marzo 1984 e si è specializzato in psichiatria il 30 giugno 1988. Dal 23 giugno 1989 al 15 marzo 2001 ha lavorato come medico psichiatra presso il Dipartimento di salute mentale di Massa Carrara, interessandosi, in particolare, di riabilitazione psichiatrica e di terapie integrate della schizofrenia, e approfondendo la sua formazione con specialisti inglesi e neozelandesi.

In quel periodo apre anche il primo ambulatorio pubblico della Provincia di Massa Carrara per il trattamento integrato dei disturbi alimentari.

Ha collaborato per anni con l’Istituto Superiore di Sanità di Roma, in particolare occupandosi, fra il 1997 e il 2000, del progetto “Sviluppo e sperimentazione di un programma di accreditamento tra pari dei servizi di salute mentale”, gestito dall’Istituto Superiore di Sanità, che ha visto la partecipazione di decine di sevizi psichiatrici di tutta Italia e la stesura del “Manuale di accreditamento professionale per il Dipartimento di salute mentale”, e partecipando attivamente al progetto PROGRES dell’Istituto Superiore di Sanità, prima e unica valutazione del sistema residenziale psichiatrico italiano.

Dal 15 marzo 2001 al 12 giugno 2004 ha lavorato presso la U. O. Assicurazione Qualità dell’AUSL n. 1 di Massa Carrara, impegnandosi nella costruzione del sistema qualità aziendale e dell’accreditamento istituzionale regionale dell’AUSL stessa.

Dal 12 giugno 2004 al 10 gennaio 2013 è stato direttore sanitario della Comunità terapeutico riabilitativa della USL 1 “Tiziano” ad Aulla, realizzando un progetto sperimentale finalizzato al trattamento di pazienti psichiatrici autori di reato, in alternativa all’Ospedale Psichiatrico Giudiziario.

Dal gennaio 2009 al dicembre 2022 è stato responsabile della Unità Funzionale Salute Mentale Adulti della zona Lunigiana, collaborando attivamente con tutte le altre istituzioni del territorio, in particolare la SdS Lunigiana, il Servizio Sociale, i Comuni e le Forze dell’Ordine.

Nel corso di questo periodo si è occupato anche di esordi psichiatrici, in stretta sinergia con l’Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza, di handicap, di concerto con Anffas e Aias, e di immigrazione, in collaborazione con il Sistema regionale di protezione dei rifugiati e richiedenti asilo.

Inoltre, ha tenuto corsi di formazione in tutta Italia in tema di trattamento integrato delle psicosi, di riabilitazione psichiatrica e di sviluppo di sistemi di valutazione dei servizi, miglioramento di qualità e accreditamento.

E’ stato consigliere della Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica (SIEP) e della Società per la Qualità e l’Accreditamento in Salute Mentale (QUASM), ed è autore di numerose pubblicazioni in tema di psichiatria e di qualità e accreditamento.

Il presidente e il direttore facente funzioni della SdS Lunigiana, Riccardo Varese e Amedeo Baldi, colgono l’occasione per salutare e per ringraziare il dottor Alessandro Guidi per la proficua collaborazione e per il suo contributo professionale di grande efficacia nella risoluzione delle problematiche socio-sanitarie presenti sul territorio.

L’articolo Sds Lunigiana: arriva la pensione per il dottor Alessandro Guidi proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com