Alta Valle Arroscia, la riqualifica delle chiese rurali grazie ai fondi PNRR

Cosio D’Arroscia. Centoquaranta sette mila e seicento euro grazie ai fondi europei del PNRR per la protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale per la riqualifica della Chiesa di San Pietro a Cosio, a Mendatica, 138.950 mila euro per la chiesa di Santa Margherita e Montegrosso Pian Latte con la chiesa di San Lorenzo e San Rocco, di 77.500 mila euro e verrà finanziata per 62 mila euro . «É notizia di questi giorni- afferma il sindaco Mauro Parodi– Siamo riusciti insieme a Mendatica, capofila del progetto e Montegrosso ad ottenere un finanziamento importante per il recupero e il restauro di tre nostre chiese più significative». Cinque progetti presentati che oltre le tre chiesette includono i privati con due mulini, uno a Cosio e Mendatica Uno era un mulino da cereali mentre l’altro era usato come segheria e il legname in generale. Tutti e cinque progetti saranno seguiti dal geometra Fabrizio Sibilla e dall’architetto Daniela Poggi . Tutti i Comuni hanno collaborato tra di loro per conseguire lo scopo: Paolo Ramella, amministratore del Comune di Mendatica, Angelo Toscano priore di una confraternita di Montegrosso assieme ai due parroci, Don Enrico e Don Luciano per quanto riguarda la Curia.

«Con il PNRR- spiega Don Enrico Giovannini, promotore iniziale del progetto- abbiamo ottenuto un finanziamento di 150 mila euro per la cappella di San Pietro e cercheremo, nel giro di due anni, di terminare nel 2025, di ristrutturare questa cappella, renderla accessibile, fruibile, a tutti. È un bene prezioso perché sicuramente il ricordo del primo nucleo religioso di tutta la Valle Arroscia e quindi è un sito importantissimo, storicamente eccezionale e quindi cercheremo di usare al meglio questo finanziamento: dagli affreschi all’esterno, all’accesso alla parrocchia. Naturalmente questo sito, una volta ristrutturato San Pietro, sarà il luogo di visita di tanti turisti e tante persone. Speriamo che questo sia soltanto l’inizio di una collaborazione importante anche con gli altri Comuni, questo bando è stato fatto con un progetto ambientale insieme a Mendatica e Montegosso e questa parte dell’Alta Valle Arroscia ne trarrà un grande beneficio».

» leggi tutto su www.riviera24.it