“Basta guerre sui nostri corpi”, il corteo notturno di ‘Non una di meno’ contro femminicidi e stupri

Genova. Circa un centinaio di persone ieri sera ha dato vita al corteo organizzato dal movimento femminista genovese ‘Non una di meno‘, organizzato dopo i recenti fatti di cronaca che hanno scosso la comunità cittadina: il femminicidio di Pontedecimo e la violenza sessuale dei giardini Baltimora.

La manifestazione notturna è stata particolarmente ‘rumorosa’, visto che i partecipanti hanno suonato le pentole durante tutto il percorso che si è snodato da piazza Meridiana in tutto il centro storico, toccando le principali piazze della movida, da piazza Lavagna a piazza delle Erbe, con arrivo a De Ferrari. Lì sono state “liberate” alcune bambole della ‘Wall of Dolls‘, l’installazione di Regione Liguria dove le bambole appunto simboleggiano le vittime di violenza in una rappresentazione che però non trova d’accordo con le attiviste: “Non siamo bambole, questa installazione rappresenta ancora una volta l’inferiorizzazione femminile”

