Bomba navale della seconda guerra mondiale trovata in uno scantinato: intervengono gli artificieri

Sanremo. Un proiettile di una nave della Seconda Guerra mondiale è stato rinvenuto nelle cantine in un condominio di vico Foce a Sanremo (Imperia), nei pressi della spiaggia. E’ stato il marito delle amministratrice di condominio a imbattersi per caso nel residuato, che si trovava in un sottoscala.

Si tratta di un proiettile che potrebbe aver raggiunto il muro antisbarco durante i bombardamenti dal mare, muro eretto durante il secondo conflitto mondiale dai nazifascisti per impedire un eventuale attacco delle coste liguri.

