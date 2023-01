Calcio/ Samp, Barnaba: “Non siamo stati ascoltati, dispiace quanto sta accadendo”

Di Alessandro Barnaba di Merlyn Partners

L’attenzione, l’impegno e la passione che abbiamo profuso nelle scorse settimane per provare a salvare e rilanciare la Sampdoria – presentando un pianto industriale e finanziario efficace e sostenibile che non è stato purtroppo preso in considerazione – oggi si sommano alla triste constatazione che le analisi e gli scenari che avevano presentato all’attuale proprietà, alle banche, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale si sono realizzate. Il Comunicato Stampa della Sampdoria emanato ieri ci indica infatti al fallimento del c.d. “Piano Banca Sistema”, evidenziando ancora una volta la totale mancanza, da parte dell’attuale proprietà e dei suoi finanziatori, di un reale interesse a valutare soluzioni ideate specificatamente al solo salvataggio e rilancio della Sampdoria.

