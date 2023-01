Camogli: San Valentino, ecco il piatto collezione

Da Daniela Bernini, Dimensione Riviera Promozioni, per “San Valentino … innamorati a Camogli”

Iniziativa d’immagine e di promozione turistica, promossa dall’Associazione Commercianti ed Operatori Turistici con il Comune di Camogli, Camera di Commercio di Genova e la collaborazione della Pro Loco, San Valentino … innamorati a Camogli è l’evento annualmente dedicato alla festa degli innamorati, coinvolgendo i vari comparti economici, commerciali e turistici della città. Notevoli gli eventi culturali che attirano l’attenzione di migliaia di visitatori, artisti, poeti, letterati, scrittori, pittori, fotografi, appassionati del bello, innamorati di Camogli. Fra questi, il piatto ricordo San Valentino … innamorati a Camogli, must dei ristoranti aderenti, che è diventato ormai un oggetto da collezione. Ogni anno con un’immagine diversa, ha innescato nel corso del tempo un vero e proprio movimento di collezionisti che si ritrovano puntualmente nei ristoranti di Camogli per proseguirne la raccolta e all’Info point San Valentino per completarla con quei pezzi mancanti, molti dei quali considerati quasi introvabili.

» leggi tutto su www.levantenews.it