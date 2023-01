Cinque Terre: “Attaccano la presidente pere avere le mani libere”

Dal Movimento Cinque Stelle Liguria

“Siamo al paradosso: esponenti del centrodestra che si stracciano le vesti per presunta incompatibilità di cariche. Da che pulpito! Al netto dell’ovvio, e cioè che nello specifico alla presidenza dell’Ente c’è una guida salda e credibile che ha dimostrato di lavorare bene nell’interesse del Parco, fa sorridere questa crociata totiana contro Donatella Bianchi perché svela il vero intento degli esponenti del centrodestra: rimuovere chi non si piega alla loro visione miope delle aree protette, che per loro sono da sempre un ostacolo, come ben dimostra ad esempio la sospensione dell’area contigua al Parco regionale di Portofino”.

