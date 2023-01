Covid, via libera al nuovo vaccino Cominarty di Pfizer per i bambini tra 5 e 9 anni

Roma. Un circolare del Ministero della Salute ha dato il via libera per l’utilizzo del vaccino Cominarty di Pfizer messo a punto contro le varianti Omicron Ba.4 e Ba.5 come richiamo per i bambini tra 5 e 11 anni. Il dispositivo ministeriale arriva a seguito del parere favorevole da parte dell’agenzia del farmaco.

Il vaccino resta raccomandato per i soggetti più fragili, ma su richiesta può quindi essere somministrato a tutti i bambini compresi in questa fascia d’età.La Commissione Tecnico Scientifica di AIFA, nella seduta del 5 dicembre 2022, accogliendo il parere espresso dall’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) aveva già autorizzato la formulazione Original/Omicron BA.4-5 (5/5 microgrammi).

