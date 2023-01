Dimesse altre 23 persone, calano anche i liguri in isolamento domiciliare

Sono 122 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria, accertati nelle ultime 24ore con 2.385 tamponi molecolari e antigenici rapidi. Questo il dettaglio riferito alla provincia di residenza delle persone testate: Imperia 17, Savona 24, Genova 68, La Spezia 13. Il bollettino odierno ripota anche un decesso avvento l’11 gennaio a Sanremo, che porta a 5.830 il numero delle vittime liguri da inizio pandemia, 696 delle quali nello Spezzino dove attualmente i casi attivi sono 1.054 su 8.250. Cala ancora il numero dei ricoverati che passano da 237 a 214, sei dei quali in terapia intensiva, mentre in Asl5 i degenti passano da 24 a 23 tutti in media intensità. Rispetto a ieri scende anche il totale dei liguri in isolamento domiciliare che sono attualmente 3.087 (-196) mentre nelle ultime 24ore sono risultate guarite 269 persone per un numero complessivo di 643.149 persone da inizio emergenza.

L’articolo Il “Fossati – Da Passano” conferma la sua presenza in Val di Vara: al via le iscrizioni alla nuova sede di Brugnato proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com