“Drogata e violentata in discoteca”, la denuncia di una ventenne: ricoverata al Galliera

Genova. Violentata in una discoteca di Genova dopo esser stata drogata. E’ la denuncia che una ventenne ha fatto ai medici dell’ospedale Galliera dove adesso è ricoverata. La ragazza ha raccontato di aver passato la serata in un locale vicino al Terminal traghetti e lì sarebbe stata avvicinata da un gruppo di ragazzi che le avrebbero offerto diversi drink e poi avrebbero abusato di lei in un angolo del locale.

Secondo le prime ipotesi, ancora da confermare, il branco avrebbe usato una sostanza, una sorta di ‘droga dello stupro’, che avrebbe inibito la reazione della ragazza, impedendole di difendersi e gridar. Sull’episodio, il secondo in pochi giorni a Genova, indaga la squadra mobile di Genova guidata da Stefano Signoretti che ha già acquisito i filmati registrati dalle telecamere del locale per capire la dinamica dei fatti.

