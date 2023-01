Fascismo: ricordati gli otto antifascisti fucilati a Forte San Martino

Dal Comando Provinciale di Genova dei Carabinieri

Questa mattina, alle ore 11.30, alla presenza delle Autorità civili e militari, è stato

commemorato il 79° anniversario dell’eccidio di Forte San Martino.

La cerimonia, alla presenza del Comandante Provinciale dei Carabinieri Generale di Brigata Gerardo Petitto, dei rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e di Giacomo Ronzitti,

Presidente dell’Istituto Ligure per la Storia della Resistenza e dell’età contemporanea “R.

Ricci” e dell’ex Procuratore Capo della Procura della Repubblica di Genova Francesco

Cozzi, è stata preceduta alle ore 10,30 in Via Gobetti dalla deposizione della corona alla

lapide che ricorda i Martiri, che ha visto schierati rappresentanze di militari e di forze di

polizia.

