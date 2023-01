Fontanabuona: concorso presepi, classifica e premiazione

Da Renato Lagomarsino, Lascito Cuneo

Nel pomeriggio di sabato si è svolta a Cicagna, nella chiesa di N.S. dei Miracoli, la premiazione di partecipanti al concorso “Presepi in Fontanabuona”, che quest’anno ha raggiunto la 35^ edizione. La presenza del “Piccolo Coro Anna e Aldo Faldi”, intervenuto all’inizio e alla conclusione della cerimonia, ha richiamato anche parecchia gente non direttamente interessata al concorso che ha potuto apprezzare l’esibizione dei giovanissimi ma molto bravi allievi della Scuola Pucciarelli diretta da Cecilia Cereda.

La lettura delle motivazioni riportate su targhe e attestati e la proiezione delle immagini presepe per presepe ha consentito di rivivere l’atmosfera delle numerose composizioni allestite da un capo all’altro della vallata e in alcune località vicine dove i “Presepi messaggeri” hanno fatto da cassa di risonanza per la tradizionale manifestazione.

