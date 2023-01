Giornata del dialogo cattolici-ebrei, il 16 gennaio incontro in Sala Cappa a Savona

Savona. Nel contesto della 34esima Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei lunedì 16 gennaio dalle ore 17 alle 19 nella Sala Cappa del Centro Diocesano Pastorale “Città dei Papi”, in via dei Mille 4 a Savona, si terrà l’incontro “Consolate, consolate il mio popolo – Comunicare le fedi oggi”, promosso dalla Diocesi di Savona-Noli e dalla comunità ebraica della Liguria in collaborazione con il Consiglio Regionale della Liguria dell’Ordine dei Giornalisti.

Interverranno il vescovo Calogero Marino, Natascia De Rosso, delegata per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso della Diocesi di Savona-Noli, Amnon Cohen, già presidente della comunità ebraica della Liguria, Giuseppe Momigliano, rabbino capo della comunità ebraica di Genova, e il giornalista della RAI Marco Gervino, il quale modererà la conferenza.

