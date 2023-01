Il buon vento del campionato mondiale di pesto per le vele della Ocean Race al via

Alicante. Domenica 15 gennaio alle ore 12.00 in occasione della partenza ad Alicante in Spagna della più grande maratona velica intorno al mondo, verranno organizzate due eliminatorie valide per la finale del X Campionato Mondiale di Pesto che si terrà a Genova nel marzo 2024.

Nella nostra città l’eliminatoria verrà organizzata sul palco allestito difronte a Palazzo San Giorgio nel Porto Antico, mentre ad Alicante avverrà domani all’interno del Pavilion di Genova che ospita numerosi eventi e attività di promozione delle sue bellezze ed eccellenze. Nel pomeriggio dopo la gara di pesto al mortaio, alla partenza vera e propria dei velisti di Ocean Race è previsto un collegamento diretto con Alicante sul ledwall davanti a Palazzo Sangiorgio.

» leggi tutto su www.genova24.it