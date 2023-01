Il “Fossati – Da Passano” conferma la sua presenza in Val di Vara: al via le iscrizioni alla nuova sede di Brugnato

Una presenza pluridecennale in Val di Vara: è quella dell’Istituto Tecnico “Fossati – Da Passano” di La Spezia, che dall’anno scolastico 1968-69 ha una sede staccata a Varese Ligure e da allora rappresenta l’unica scuola superiore dell’intera vallata.

La scuola spezzina intende confermare il suo impegno formativo in Val di Vara inaugurando una nuova sede a Brugnato, nell’ambito del Progetto Aree interne Val di Vara, in una posizione baricentrica e capace di intercettare la domanda formativa del comprensorio, con un’offerta scolastica in linea con le caratteristiche vocazionali e lavorative del territorio e capace di rispondere alle esigenze sociali ed economiche di una comunità sempre più orientata verso l’imprenditoria sostenibile e il turismo.

Il Fossati – Da Passano propone all’utenza di Brugnato un biennio del settore economico centrato sull’educazione all’imprenditorialità e prevede lo sviluppo di competenze che consentono agli studenti di sviluppare una visione orientata al cambiamento, all’iniziativa, alla creatività.

“Il tuo futuro è in Val di Vara” è lo slogan che caratterizza la campagna di orientamento dell’istituto tecnico economico presso gli alunni delle scuole secondarie di primo grado della vallata. Due iniziative di orientamento hanno visto una partecipazione interessata presso la sede dell’Istituto Comprensivo ISA 22. La prima, a novembre, è stata un open day pomeridiano dedicato a studenti e famiglie. Un’attività laboratoriale, lo scorso 20 dicembre, ha rappresentato la seconda tappa, con la partecipazione di studenti e docenti della sede spezzina.

La terza iniziativa è prevista per mercoledì 18 gennaio, auspicabilmente presso la palazzina nuova che dovrebbe essere la nuova sede dell’Istituto Fossati Da Passano, dove dalle 10 alle 13 si terrà un workshop di orientamento per gli studenti della Val di Vara mentre dalle 14.30 alle 16 avrà luogo un’attività di informazione e orientamento per i genitori.

