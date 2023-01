Juric non si fida: “Faremo fatica se non daremo il massimo”

“I valori sono simili, se non daremo il massimo con lo Spezia faremo fatica”. Così Ivan Juric alla vigilia della sfida in programma domani all’Olimpico dove i granata ospiteranno gli aquilotti. “Lo Spezia mi piace – ha detto sugli avversari – hanno giocatori forti e moderni come Holm, Kiwior e Nzola. Hanno vinto a Verona e vincevano 2-0 con l’Atalanta, dovremo essere al 100% psicologicamente e fisicamente”. Così infine sulla collocazione in classifica della sua squadra: “Se fai il decimo posto è uno scudetto. Tra nono e undicesimo c’è una differenza notevole con le altre squadra davanti. Poi se dimostriamo a Milano che possiamo andare oltre e otteniamo risultati superiori ci credo”.

