Opposizioni: “Peracchini e Toti all’arrembaggio del Parco 5 Terre”

“Stupisce l’improvviso attacco frontale del Sindaco Peracchini, presumiamo ispirato come sempre da Toti, a Donatella Bianchi, Presidente del Parco delle Cinque Terre, con la richiesta di dimissioni che andrà in Consiglio Comunale della Spezia Lunedì, firmata da tutto il gruppo consiliare dello stesso Sindaco.

La colpa di Donatella Bianchi sarebbe quella di candidarsi alla Presidenza della Regione Lazio e di non potersi dedicare a quella del Parco a tempo pieno durante la campagna elettorale e successivamente in caso di elezione, come precisano i firmatari alludendo a una incompatibilità che nella legge peraltro non esiste.

Come se Peracchini, solo per dirne una, non avesse avuto nel mandato precedente l’onorevole Gagliardi e in questo l’onorevole Frija, impegnate a Roma, addirittura come vicesindaci.

