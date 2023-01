Dall’ufficio stampa Bogliasco 51. Di Marco Tripodi

Pesante sconfitta interna per il Netafim Bogliasco 1951, superato 16-11 alla Vassallo dalla Distretti Ecologici Roma. Quello che sulla carta doveva essere uno scontro diretto nella corsa alla salvezza, nei fatti si è rivelata un’occasione mancata per ottenere punti importanti e scalare posizioni in classifica.

