Processo Galileo, nuovo appuntamento con la stagione di prosa del Civico

Nuovo appuntamento con la stagione di prosa 2022-23 al Teatro civico della Spezia. Martedì 17 gennaio 2023 alle ore 20.45 andrà in scena Processo Galileo, una produzione che vede coinvolti più autori nell’ambito di una collaborazione artistica inedita nel panorama teatrale odierno. Scritto da Angela Dematté e Fabrizio Sinisi in collaborazione con la drammaturga Simona Gonella e diretto da Andrea De Rosa e Carmelo Rifici, Processo Galileo si compone di tre storie, tre momenti uniti in un unico spettacolo. Un prologo, ambientato nel passato, nel momento dell’abiura: le parole del processo a Galileo del 1633, con i suoi personaggi e il suo linguaggio, sono punto di partenza e di irradiazione dei diversi temi in gioco – il rapporto tra la scienza e il potere, la tradizione, la coscienza; quindi una storia del presente, nel quale una giovane donna, madre e intellettuale che sta affrontando un lutto familiare la cui elaborazione provoca un cortocircuito con i dialoghi che intrattiene con uno scienziato e con sua madre; e una parte che riguarda il futuro, nel quale ogni realismo si sgretola e i personaggi diventano le voci di un’invettiva contro un Galileo che non è più visto solo come l’imputato di un tribunale ecclesiastico, ma come il portavoce di un processo storico e culturale che ha congiunto in maniera indissolubile la ricerca scientifica alla capacità tecnica.

Processo Galileo

