Provinciali, l’odissea della lista del Terzo polo: “Ritardi, omissioni e uffici chiusi. Abbiamo perso sei giorni di campagna elettorale”

Sono numerose le domande che rimangono sul tavolo in coda alla vicenda relativa all’esclusione della lista di Italia viva/Azione, riammessa poi alle elezioni provinciali in seguito al ricorso al Tar della Liguria.

Ripercorrendo date e atti, quel che emerge con chiarezza è la confusione che ha regnato sovrana nell’ufficio elettorale della Provincia nei giorni della presentazione delle liste e quelli immediatamente successivi all’esclusione, avvenuta per altro fuori tempo massimo, come confermato dalla sentenza del tribunale amministrativo.

Tutto è iniziato il 27 dicembre, quando la portavoce Federica Pecunia ha presentato in Via Veneto i nomi dei 5 candidati e dei 21 sostenitori, “tutti facenti parte del corpo elettorale di queste elezioni”, sottolinea Antonella Franciosi, lasciando intendere che le imprecisioni relative ai nominativi lamentate in un secondo tempo dagli uffici provinciali nella compilazione dei moduli erano puri vizi di forma, facilmente rimediabili. “Siamo stati i primi e la lista è stata ritenuta a posto. Il giorno dopo Pecunia ha contattato gli uffici per una conferma, che è arrivata puntuale. Il 29 dicembre si è addirittura andati al sorteggio per l’ordine sulla scheda e il 30, con determina 1.321 l’Ufficio elettorale ha emesso gli atti ufficiali relativi alle quattro liste”.

Tutto a posto, quindi. E invece no, perché il 5 gennaio alle 20.33 – giorno e orario tutt’altro che usuali, oltre che fuori dai termini previsti – una email di posta elettronica certificata informava Pecunia dell’esclusione della lista. Il motivo erano non meglio specificate imprecisioni sui nominativi di due sottoscrittori e che un altro era in comune con un’altra lista.

“I termini per ricorrere sono di tre giorni, ma i giorni seguenti erano costellati di festivi – proseguono Franciosi e Pecunia – e ci siamo presentate il sabato mattina in Provincia. Ma gli uffici erano tutti chiusi, così come quelli della prefettura. Ci siamo rivolte al Comune, dove speravamo di trovare il sindaco Pierluigi Peracchini, che è anche presidente della Provincia. Grazie a lui abbiamo ottenuto alcuni contatti telefonici e alla fine il vice presidente dell’Ufficio elettorale è venuto a palazzo”. Alla richiesta di vedere gli atti, però, i funzionari hanno risposto dicendo che prima avrebbero dovuto attendere la segretaria e che ci sarebbe stata prima una riunione. “Un comportamento del tutto inusuale per una richiesta di accesso agli atti. Finalmente abbiamo potuto consultare le carte, un foglio alla volta e senza trovare nulla di dettagliato, a quanto pare per ragioni di privacy… e quando abbiamo chiesto come mai gli uffici fossero chiusi ci è stato risposto che il sabato sono chiusi da settimane e che gli uffici non sono tenuti a immaginare che ci sarebbe stato un ricorso contro l’esclusione della lista”.

Alla discussione dell’impugnazione dell’atto, a sorpresa, si è costituita la Provincia, difesa dall’avvocato amministrativista genovese Piciocchi. “E agli atti – prosegue Franciosi – è apparso anche un documento mai visto prima, un brogliaccio di verbale che non ci era stato mostrato. Ma i giudici, ovviamente, ci hanno dato ragione proprio sulla base dei criteri di tempo contenuti nel Manuale operativo che la Provincia citava come testo di riferimento per le mere inesattezze di compilazione dei moduli di due presentatori di lista”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com