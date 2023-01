Servizio civile, oltre 600 posti per farlo nel Comune di Genova: ecco come fare domanda

Genova. Sono 611 i posti disponibili per il servizio civile universale rivolto ai giovani tra i 18 e i 28 anni, sul territorio comunale di Genova. Ben 42 programmi e 80 progetti saranno attivati per 12 mesi, tra il 2023 e il 2024, nelle oltre 60 sedi accreditate di enti titolari e partner, in città. «I ragazzi potranno partecipare a un’esperienza importante per la propria formazione e per la propria crescita, mettendosi a disposizione della nostra comunità, nell’ambito di svariati settori che vanno dalla protezione civile alla cultura, dallo sport al turismo, dall’ambiente alla rigenerazione urbana – commenta l’assessore alle Politiche giovanili Francesca Corso – i progetti coinvolgeranno il Comune di Genova, Anci Liguria, Università di Genova, le Croci, cooperative, fondazioni ed enti religiosi. Inoltre, il 24 gennaio, l’open day a Palazzo Tursi sarà l’occasione per fare conoscere ai ragazzi tutte le opportunità che offre il servizio civile universale nella nostra città». I progetti hanno una durata di 12 mesi, con un orario di servizio settimanale in media di 25 ore.

Nell’ambito della progettualità del servizio civile universale, il Comune di Genova, ente referente con l’Università di Genova come co-programmante, ha realizzato il programma “Un ombrello per la Pace”, articolato in tre progetti per un totale di 34 posti.

