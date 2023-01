Spezia Tarros chiude il girone d’andata ospitando Arezzo

Lasciarsi subito alla spalle la sconfitta contro Prato e chiudere il girone di andata con una vittoria: questi gli obiettivi dello Spezia Basket Club Tarros che domenica 15 gennaio ospita al PalaSprint l’Amen Scuola Basket Arezzo. Una vittoria che sarebbe importante per la classifica, per tenere a distanza le dirette inseguitrici, e che significherebbe anche continuare a mantenere inviolato il parquet di casa.

“Tra le mura amiche non vogliamo lasciare punti – sottolinea il Direttore Sportivo bianconero Maurizio Caluri – Nessuna squadra finora, in questo campionato, è uscita dal PalaSprint con i due punti in tasca e cercheremo di fare in modo che sia così anche per gli amaranto. Questo deve continuare ad essere il nostro fortino; tutte le formazioni che ci precedono dovranno, nel girone di ritorno, passare dal nostro parquet e noi dobbiamo cercare di fare in modo che tornino a casa a mani vuote”.

