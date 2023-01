The Ocean Race al via domani da Alicante. Il Sindaco Bucci: “Una vetrina straordinaria”

Alicante. Il conto alla rovescia è davvero terminato. Alicante è pronta a dre il via alla 14a edizione di The Ocean Race, il giro del mondo a vela in equipaggio a tappe riservato per la prima volta a 2 due classi di imbarcazioni, le VO65 e gli IMOCA60. Sono 11 in tutto i team in gara pronti a lanciare la sfida agli oceani. Tra i VO65 anche Team Genova imbarcazione italo-austriaca con la croce di San Giorgio sullo scafo e un equipaggio internazionale in cui spiccano due italiani, Cecilia Zorzi e Alberto Riva, interpreti di un nuovo movimento di giovani velisti. Presenza tricolore grazie a Francesca Clapcich anche sull’Imoca 60 “11 Hours Team Racing”, imbarcazione statunitense che percorrerà tutte le 32.000 miglia in torno al globo con l’arrivo, per la prima volta nella storia, a Genova, in Italia.

“La città di Genova ha lavorato tanto per questo straordinario evento”, sottolinea il Sindaco Marco Bucci, presente ad Alicante insieme all’Ambasciatore italiano a Madrid, Riccardo Guariglia, e al Contrammiraglio della Marina Militare, Massimiliano Nannini. “Avere una barca con la nostra bandiera -prosegue il Sindaco – ha un valore enorme in quello che viene considerato l’Everest della vela. Ma sono anche e soprattutto felice per il grande ritorno di immagine che la nostra città avrà grazie al percorso in tutte le tappe nel mondo con il nostro Padiglione e al “Grand Finale” che confermerà la vocazione di Genova quale capitale mondiale della vela e della nautica. Senza dimenticare il nostro impegno al fianco di The Ocean Race nel segno della sostenibilità e della tutela dei nostri mari con il Genova Process”.

