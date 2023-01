Tutela dei territori e beni comuni, Tomaso Montanari a Sarzana per parlare di Marinella

Marinella ancora al centro del dibattito in città: il futuro della frazione litoranea, tra vocazione agricola e prospettive di sviluppo e trasformazione, si annuncia come uno dei nodi strategici per l’identità di Sarzana e della Val di Magra. Tema di interesse ben al di là dei confini amministrativi, tanto da richiamare l’attenzione di Tomaso Montanari. Lo storico dell’arte, rettore dell’Università per Stranieri di Siena dall’ottobre del 2021, saggista ed editorialista per il Venerdì di Repubblica e Il Fatto Quotidiano, farà tappa a Sarzana per l’iniziativa “Paesaggi: la tutela del territorio e i beni comuni, il caso di Marinella”: tra i promotori, Marco Lorenzo Baruzzo e Andrea Ranieri. Tomaso Montanari è stato membro del consiglio nazionale di Italia Nostra, nonché presidente dell’associazione Libertà e Giustizia e rappresenta oggi una delle voci più autorevoli e riconosciute nel campo della tutela e della promozione

della cultura e del paesaggio, per cui ha svolto e svolge tuttora battaglie politiche e di opinione. “Un’occasione per rinnovare dal basso, senza etichette politiche o elettorali, la discussione pubblica sul destino di Marinella – commenta Baruzzo – ben più di una questione amministrativa tra le altre, ma una sintesi delle grandi sfide che attendono la città e che la trasformeranno: fra tutte, la necessità di conciliare lo sviluppo economico con la conservazione dei tratti unici di un paesaggio che, tra litorale, borgo e piana, non ha eguali in tutta la Liguria e non merita di essere stravolto”. Emerge il desiderio di costruire un quadro d’insieme, per riportare la riflessione urbanistica alle sue radici e ritrovare la centralità di un punto di visti che privilegi l’interesse pubblico e la tutela dei beni comuni. “È importante che sia proprio Tomaso Montanari – continua Baruzzo – a ragionare del valore politico e culturale del paesaggio insieme ai cittadini e agli amici di Sarzana: dal 2022 la Costituzione tutela il paesaggio accanto all’ambiente, alla biodiversità e agli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. Tutto questo ci richiama alle questioni aperte su Marinella, dal Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali che ancora attendiamo alle incertezze e ai rinvii sulle concessioni demaniali, dai progetti di riqualificazione del borgo al tentativo di avallare il frazionamento di una piana agricola segnata da unità colturale e paesaggistica decennale. Questi problemi hanno un rilievo più che locale e chiamano in causa il rapporto difficile tra interesse pubblico e iniziativa privata: il governo del territorio non può subordinarsi a logiche speculative e proprietarie, ma puntare sulla pianificazione, sul rispetto delle regole e sull’azzeramento del nuovo consumo di suolo”. Tra i relatori, anche Roberta Mosti del Comitato Sarzana Che Botta, architetto e animatrice di numerose iniziative e battaglie civiche nel corso degli anni”.

