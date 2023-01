Tutto pronto per il concerto del Capodanno cinese

In occasione del capodanno cinese, al fine di favorire gli scambi culturali tra Italia e Cina e rafforzare l’amicizia tra Italia e Cina, l’Associazione Culturale Amici della Cina e l’Associazione Generale di Commercio Cinese in Italia Ovest e Conservatorio G. Puccini di La Spezia e Liceo Vincenzo Cardarelli di La Spezia organizzano l’ottava edizione del Concerto per Capodanno Cinese, si terrà il 26 gennaio 2023 alle ore 17:30 presso la Sala Dante Via Ugo Bassi 4, La Spezia. INGRESSO LIBERO a cura di Proff. Federico Bardazzi (Docente del Conservatorio G. Puccini di La Spezia ) Produzione Wanli Zhou( Presidente dell’Associazione Culturale Amici della Cina).

Docenti e Allievi dei Conservatorio G. Puccini di La Spezia e Liceo V. Cardarelli di La Spezia, Musiche : Arie d’Opera, Canzoni d’arte Cinesi, musica strumentale ecc.

già con Patrocinio dei Consolato Generale Cinese a Firenze e Provincia della Spezia e Comune della Spezia.

Il Capodanno cinese 2023 è Domenica 22 gennaio e dà inizio Anno del Coniglio. Le celebrazioni iniziano il 21 gennaio (vigilia di capodanno) e continuano fino al 5 febbraio (data della Festa delle Lanterne), per un totale di 16 giorni di festa.

LA LEGGENDA

Il Capodanno Cinese, noto anche come Capodanno lunare o Festa di Primavera, è la festività tradizionale più importante del calendario cinese. L’origine del Capodanno cinese risale ad una leggenda di un tempo lontano, nel quale viveva in Cina (negli abissi marini o in montagna) il mostro Nian che, una volta all’anno, usciva dal suo nascondiglio alla caccia di umani e di bambini in particolare. La leggenda narra il mostro aveva solo due punti deboli: il rosso ed i rumori forti. Per questo motivo il rosso è diventato il colore del Capodanno cinese e la tradizione prevede molte attività “rumorose”, come canti, balli, musica, fuochi d’artificio e petardi.

COME SI FESTEGGIA IL CAPODANNO CINESE

Il Capodanno cinese ha tradizionalmente due dimensioni differenti – una familiare e una pubblica – con dei festeggiamenti che durano due settimane. È senza dubbio la celebrazione più importante dell’anno, durante la quale ogni attività viene messa in pausa per far sì che tutti abbiano tempo a sufficienza per raggiungere le proprie famiglie.

Alla dimensione familiare si aggiunge quella pubblica e di svago: oltre alle iniziative pubbliche come mostre e feste, al Capodanno cinese corrisponde anche il periodo di Chunyun, nel quale tradizionalmente si organizzano viaggi e vacanze.

